Заболевшая коронавирусом омбудсмен РФ по правам человека идёт на поправку

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, о госпитализации которой из-за COVID-19 стало известно 5 июля, чувствует себя лучше. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате омбудсмена.

«Татьяна Николаевна (Москалькова. — Ред.) сообщила, что ей стало лучше», — приводит агентство слова собеседника.



Говоря о госпитализации Москальковой 5 июля, в аппарате сообщили о её удовлетворительном состоянии. Днём позже омбудсмен в Instagram поблагодарила подписчиков за поддержку.