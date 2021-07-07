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Заболевшая коронавирусом омбудсмен РФ по правам человека идёт на поправку

Татьяне Москальковой стало лучше

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, о госпитализации которой из-за COVID-19 стало известно 5 июля, чувствует себя лучше. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате омбудсмена.

«Татьяна Николаевна (Москалькова. — Ред.) сообщила, что ей стало лучше», — приводит агентство слова собеседника.

Говоря о госпитализации Москальковой 5 июля, в аппарате сообщили о её удовлетворительном состоянии. Днём позже омбудсмен в Instagram поблагодарила подписчиков за поддержку.

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Комментарии (8)

hedgehog_
как-то это опять как в прошлом году. ой я заболел. ой я выздоровел.
теперь модно в больничке полежать стало.
nuga
Путин и Собянин почему не болеют после вакцинации?
zoyd1
да не - просто вылила прививку ы раковину, как завещали все антивакциники
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