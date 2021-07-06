Уполномоченный по правам человека в России, о госпитализации которой стало известно накануне, 6 июля опубликовала пост с благодарностью за слова поддержки.
«Благодарю вас за поддержку и пожелания выздоровления. Извините, что не смогла ответить каждому из-за самочувствия. Ваши сопереживания окрыляют и дают силы. Берегите себя, пожалуйста!» — написала омбудсмен в Instagram.
Ранее, 5 июля, в аппарате уполномоченного по правам человека сообщили о том, что Москалькова была госпитализирована с коронавирусом. Там отметили, что состояние руководителя — удовлетворительное.
В конце апреля омбудсмен рассказала, что вакцинировалась от коронавирусной инфекции отечественным препаратом, каким именно, она не уточнила.