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Омбудсмен Москалькова из больницы попросила россиян беречь себя от коронавируса

Уполномоченный по правам человека в России, о госпитализации которой стало известно накануне, 6 июля опубликовала пост с благодарностью за слова поддержки.

«Благодарю вас за поддержку и пожелания выздоровления. Извините, что не смогла ответить каждому из-за самочувствия. Ваши сопереживания окрыляют и дают силы. Берегите себя, пожалуйста!» — написала омбудсмен в Instagram.

Ранее, 5 июля, в аппарате уполномоченного по правам человека сообщили о том, что Москалькова была госпитализирована с коронавирусом. Там отметили, что состояние руководителя — удовлетворительное.

В конце апреля омбудсмен рассказала, что вакцинировалась от коронавирусной инфекции отечественным препаратом, каким именно, она не уточнила.

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Комментарии (3)

266081655
"Береги руку, Сеня!"
Ptichka11
Интересно, сколько у неё прошло времени от прививки до госпитализации …
altnec
Теперь ей уже нет доверия.
Побочные возможные эффекты - не позволяют допускать доверительных отношений.
Требуются гарантии,которых ни сегодня, ни послезавтра дать пока никто не может.
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