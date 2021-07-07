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Обидчиков Елены Ваенги оштрафовали за скандал на борту самолета из Ларнаки в Петербурге

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности пару, напавшую на Ваенгу в самолете

Протоколы о «мелком хулиганстве» составили на пару, которая устроила дебош в бизнес-кассе на борту рейса «Ларнака-Петербург». Они обидели Елену Ваенгу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 7 июля, накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково поступило сообщение о том, что к борту авиалайнера, прибывшего рейсом Ларнака – Санкт-Петербург, требуется наряд полиции.

«Полицейскими установлено, что двое пассажиров бизнес-класса во время полета выражались грубой нецензурной бранью в присутствии других граждан, на замечания не реагировали», - сообщает ведомство.

В отдел доставили 63-летнего мужчину и 49-летную женщину. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и наложен административный штраф.

Популярная исполнительница песен в стиле шансон Елена Ваенга в своем instagram рассказала о подробностях этого дебоша. По её словам, нетрезвая женщина приставала к ней и на глазах у сына два часа материла. Её спутник лез в драку с пассажирами бизнес-класса, посчитав их охранниками певицы. Из-за их поведения пассажиры, которые летели с отдыха с детьми, были вынуждены ждать, пока пару не увезут в отдел, в душном самолете.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
лучше бы на опохмел дали
265026611
....нетрезвая женщина приставал в ней и на глаза у сына.....))))) Жамшут иди дворы мети... писака))))
Local
В Минске,в Минске надо было сажать,там у них всё отработано.
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