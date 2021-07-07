Обидчиков Елены Ваенги оштрафовали за скандал на борту самолета из Ларнаки в Петербурге

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 7 июля, накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково поступило сообщение о том, что к борту авиалайнера, прибывшего рейсом Ларнака – Санкт-Петербург, требуется наряд полиции.



«Полицейскими установлено, что двое пассажиров бизнес-класса во время полета выражались грубой нецензурной бранью в присутствии других граждан, на замечания не реагировали», - сообщает ведомство.



В отдел доставили 63-летнего мужчину и 49-летную женщину. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и наложен административный штраф.

