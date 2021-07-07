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«Сука и тварь — самое мягкое, что я услышала в свой адрес». Елена Ваенга рассказала о нападении в самолете из Ларнаки

Елена Ваенга рассказала о нападении на нее пьяной пары в самолете «Ларнака — Петербург»

Популярная исполнительница Елена Ваенга оказалась вовлечена в скандал, который произошел во время полета борта из Ларнаки в Петербург.

В ролике, который певица выложила в Instagram в ночь с 6 на 7 июля, она рассказала, что летела в бизнес-классе с мужем и ребенком.

«Летать надо в эконом-классе, потому что в бизнесе бесконтрольно наливают (алкоголь. — Прим. ред.), — уверена Ваенга. — Я не употребляла. Умею и знаю когда, но я летела с мужем и ребенком».

Одна из пассажирок, по словам певицы, приняла на грудь и решила высказать её все, что она думает о ней.

«Два часа стоял мат. Сука и тварь — самое мягкое, что я услышал в свой адрес. При этом смысла её спича так и не поняла. Потом она начала уже кидаться на меня, плакал мой ребенок и спрашивал: «Мама, что ты ей сделала?» Но я приняла самое правильное в этой ситуации решение — я молчала».

Затем к даме присоединился её супруг, который якобы также был нетрезв. «Он уже ругался с пассажирами бизнес-класса, почему-то считая их моими охранниками. Капитан судна принял решение вызвать милицию», — сообщает Ваенга своим подписчикам.

Она также уверяет, что очень просила правоохранителей, которые поднялись на борт по прилете в Петербург, выпустить людей из эконом-класса, которые летели с отдыха с детьми. Но пара, по её словам, устроила конфликт и с «милицией», и всех выпустили только после того, как нетрезвых увели в отдел в аэропорту.

«Я не зажравшаяся звезда, которая летает только чартерами. Я бы принесла извинения, если бы хоть немного была виновата в произошедшем. Я ни словом, ни полсловом не способствовала даже к микроподдержанию этого скандала», — уверена звезда.

«Фонтанка» запросила в транспортной полиции информацию о произошедшем на борту ЧП.

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Комментарии (17)

Wert
Надеюсь эти персонажи ( все)пролетом через Петербург.
Савва Морозов
сама любит бухать и бухой под фанеру рот открывает. ладно, когда к ней по собственной инициативе идут, но когда пела (под фанеру рот открывала) перед ветеранами - отвратительная бабёнка.
killbeachtrash
Неприятно конечно. Но как понимаю большинство наших артистов "рубят бабло" в этой Российской "флоре и фауне". Поэтому не понимаю почему кто то должен тут чему то удивляться. Надо было ей ему песню спеть.
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