В ролике, который певица выложила в Instagram в ночь с 6 на 7 июля, она рассказала, что летела в бизнес-классе с мужем и ребенком.



«Летать надо в эконом-классе, потому что в бизнесе бесконтрольно наливают (алкоголь. — Прим. ред.), — уверена Ваенга. — Я не употребляла. Умею и знаю когда, но я летела с мужем и ребенком».



Одна из пассажирок, по словам певицы, приняла на грудь и решила высказать её все, что она думает о ней.



«Два часа стоял мат. Сука и тварь — самое мягкое, что я услышал в свой адрес. При этом смысла её спича так и не поняла. Потом она начала уже кидаться на меня, плакал мой ребенок и спрашивал: «Мама, что ты ей сделала?» Но я приняла самое правильное в этой ситуации решение — я молчала».