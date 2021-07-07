В ролике, который певица выложила в Instagram в ночь с 6 на 7 июля, она рассказала, что летела в бизнес-классе с мужем и ребенком.
«Летать надо в эконом-классе, потому что в бизнесе бесконтрольно наливают (алкоголь. — Прим. ред.), — уверена Ваенга. — Я не употребляла. Умею и знаю когда, но я летела с мужем и ребенком».
Одна из пассажирок, по словам певицы, приняла на грудь и решила высказать её все, что она думает о ней.
«Два часа стоял мат. Сука и тварь — самое мягкое, что я услышал в свой адрес. При этом смысла её спича так и не поняла. Потом она начала уже кидаться на меня, плакал мой ребенок и спрашивал: «Мама, что ты ей сделала?» Но я приняла самое правильное в этой ситуации решение — я молчала».
Затем к даме присоединился её супруг, который якобы также был нетрезв. «Он уже ругался с пассажирами бизнес-класса, почему-то считая их моими охранниками. Капитан судна принял решение вызвать милицию», — сообщает Ваенга своим подписчикам.
Она также уверяет, что очень просила правоохранителей, которые поднялись на борт по прилете в Петербург, выпустить людей из эконом-класса, которые летели с отдыха с детьми. Но пара, по её словам, устроила конфликт и с «милицией», и всех выпустили только после того, как нетрезвых увели в отдел в аэропорту.
«Я не зажравшаяся звезда, которая летает только чартерами. Я бы принесла извинения, если бы хоть немного была виновата в произошедшем. Я ни словом, ни полсловом не способствовала даже к микроподдержанию этого скандала», — уверена звезда.
«Фонтанка» запросила в транспортной полиции информацию о произошедшем на борту ЧП.