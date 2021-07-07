Суррогатные двойняшки, за которых борется австриец, в больнице. В Петербурге родителей ждут ещё 11 детей

Суррогатные девочки-двойняшки, родившиеся в Петербурге и так и не переданные биологическому отцу, сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге 7 июля, девочки находятся под присмотром медиков в Сыктывкаре. Региональный омбудсмен уже запросил их свидетельства о рождении и положенную документацию.
«Нужно отметить, что в настоящее время остаётся много вопросов в части сроков и порядка оформления документов суррогатными агентствами, связи с биологическим отцом и условиями взаимодействия с агентством Турецкой Республики Северного Кипра», — сообщают в аппарате Анны Митяниной, отмечая, что разъяснять эти вопросы — компетенция следователя.
Как уточняют, на сегодняшний день у суррогатных агентств города остаётся ещё пятеро младенцев, которых до конца июля должны передать биологическим родителям. В социальных учреждениях города находятся ещё шесть детей.
Гражданин Австрии пожаловался на суррогатное материнство Петербурга главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Иностранец утверждает, что заплатил более 100 тысяч долларов, но клиники не выполнили обязательства: детей ему не отдают. Документы на них не оформлены.