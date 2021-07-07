Суррогатные двойняшки, за которых борется австриец, в больнице. В Петербурге родителей ждут ещё 11 детей

Суррогатные девочки-двойняшки, родившиеся в Петербурге и так и не переданные биологическому отцу, сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивают как удовлетворительное.



Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге 7 июля, девочки находятся под присмотром медиков в Сыктывкаре. Региональный омбудсмен уже запросил их свидетельства о рождении и положенную документацию.

«Нужно отметить, что в настоящее время остаётся много вопросов в части сроков и порядка оформления документов суррогатными агентствами, связи с биологическим отцом и условиями взаимодействия с агентством Турецкой Республики Северного Кипра», — сообщают в аппарате Анны Митяниной, отмечая, что разъяснять эти вопросы — компетенция следователя.