Австриец пожаловался Бастрыкину на суррогатное материнство Петербурга. За 9 млн его оставили без дочек

Об этом 7 июля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы гражданина Австрии. Иностранец просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников «Василеостровской клиники репродукции» (бренд NGS) и агентства «СПАРТа», которое входит в группу компаний.
Как следует из заявления, которое есть в распоряжении нашего издания, австриец участвовал в программе суррогатного материнства, договор заключал с кипрской компанией, обязательства по оформлению документов, необходимых для получения свидетельства о рождении в ЗАГСе, взяла на себя «СПАРТа». В июле прошлого года суррогатная мать из Сыктывкара родила девочек-двойняшек, но официальное оформление отцовства застопорилось, несмотря на то, что сотрудники агентства, как пишет заявитель, получили оплату и теперь вымогают у него ещё 7,5 тысячи евро.
Австриец утверждает, что всего потратил более 100 тысяч евро (около 9 млн рублей по нынешнему курсу), при этом суррогатная мать и няня в июне этого года также прибегли к шантажу и вымогательству, требуя дополнительных финансовых вливаний. В итоге детей передали органам опеки в Сыктывкаре. Иностранец полагает, что стал жертвой мошенничества и вымогательства. Кроме того, в действиях сотрудников медучреждений усматривают признаки статьи о торговле людьми (127.1 УК)
Дело по этой статье было возбуждено после того, как в одной из квартир в подмосковном посёлке ВНИИССОК нашли тело новорождённого мальчика. Арестованные в Москве врачи оказались тесно связаны с петербургским рынком репродукции.