Австриец пожаловался Бастрыкину на суррогатное материнство Петербурга. За 9 млн его оставили без дочек

Об этом 7 июля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы гражданина Австрии. Иностранец просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников «Василеостровской клиники репродукции» (бренд NGS) и агентства «СПАРТа», которое входит в группу компаний.



Как следует из заявления, которое есть в распоряжении нашего издания, австриец участвовал в программе суррогатного материнства, договор заключал с кипрской компанией, обязательства по оформлению документов, необходимых для получения свидетельства о рождении в ЗАГСе, взяла на себя «СПАРТа». В июле прошлого года суррогатная мать из Сыктывкара родила девочек-двойняшек, но официальное оформление отцовства застопорилось, несмотря на то, что сотрудники агентства, как пишет заявитель, получили оплату и теперь вымогают у него ещё 7,5 тысячи евро.

