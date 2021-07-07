«Мираж Синема» в Петербурге открыли после коронавирусного разгильдяйства. Дистанцию не соблюдали даже в подсобке

Фрунзенский районный суд Петербурга признал кинотеатр «Мираж Синема», расположенный в ТЦ «Балкания Nova» в Купчино, нарушителем коронавирусных правил и позволил продолжить работу.



О решении по части 2 статьи 6.3 КоАП в отношении юрлица «Мираж Синема» объединённая пресс-служба сообщает 7 июля. Как писала «Фонтанка», кинотеатр на Балканской, 17, попал под коронавирусный рейд с участием чиновников, инспекторов Роспотребнадзора и полиции 19 июня.



В Смольном тогда объяснили, что зрители были без масок и толпились у касс. В материалах список претензий шире. Это, к примеру, отсутствие шахматной рассадки в зале, графиков и отчётов о дезинфекции, в том числе тех, для которых пришлось бы прерывать сеансы, а также дистанции: её искали и не нашли даже в подсобном помещении для персонала. Попал в протокол и неработающий дозатор в туалете.

