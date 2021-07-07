В два раза увеличилось за сутки количество жертв наводнения в Краснодарском крае

На Кубани продолжают находить тела погибших из-за наводнения.
Как сообщает «Интерфакс» 7 июля, тело еще одного погибшего нашли в Туапсинском районе Кубани.
По данным пресс-службы краевой прокуратуры, он стал восьмой жертвой стихии, которая накрыла регион в выходные.
Накануне ведомство сообщало о том, что в результате подтопления погибли четверо: сотрудники чрезвычайных служб нашли тело погибшей девочки, а потом и 13-летнего подростка с 36-летней матерью — их машину смыло с обочины в канаву в селе Дефановка. Также скончался 71-летний житель села Горское, который не мог передвигаться самостоятельно.
Еще одного человека в Туапсинском районе, водителя КАМАЗа, унесло течением, он пропал без вести.
МЧС сообщало, что в ночь на 6 июля ситуация с погодой на Кубани стабилизировалась. Сочинские пляжи были расчищены и открылись для посещения утром 7 июля.