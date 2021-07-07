Июнь подогрел петербуржцев 351 часом солнца и стал самым ярким за десятилетие

На старте лета погода в Петербурге была щедра на солнце, которое ещё зимой воспринимали как диковинку. В июне жители города получили без малого полмесяца непрерывного света.



Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов 7 июля, за первый летний месяц солнце светило 351 час. Если подряд, то это 14 суток и 15 часов. Фактически же в Петербурге весь месяц было ясно за вычетом одного-двух дней.



Общую картину это не омрачило, и минувший июнь называют самым ярким за последние годы. Посоперничать он может разве что с богатым на температурные рекорды июнем 2010 года.

