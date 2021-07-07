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Июнь подогрел петербуржцев 351 часом солнца и стал самым ярким за десятилетие

На старте лета погода в Петербурге была щедра на солнце, которое ещё зимой воспринимали как диковинку. В июне жители города получили без малого полмесяца непрерывного света.

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов 7 июля, за первый летний месяц солнце светило 351 час. Если подряд, то это 14 суток и 15 часов. Фактически же в Петербурге весь месяц было ясно за вычетом одного-двух дней.

Общую картину это не омрачило, и минувший июнь называют самым ярким за последние годы. Посоперничать он может разве что с богатым на температурные рекорды июнем 2010 года.

Для сравнения, в прошлом году первый месяц лета подарил петербуржцам 311 часов солнца. А в январе 2021-го их можно было пересчитать по пальцам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

michailPotapov
раз в 10 лет теплое лето в Питере
lenten
Выключите его уже кто-нибудь.
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