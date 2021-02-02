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Синоптики рассказали, сколько в январе было солнечных часов. Спойлер — очень мало

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В январе солнце не радовало петербуржцев своим присутствием. Жители Северной столицы явно не получили нужное количество витамина D, судя по итогам, которыми 2 февраля поделился с «Фонтанкой» главный городской синоптик Александр Колесов.

«Солнце светило 9,8 часа. Было всего 5 дней. Все в середине месяца во время мороза. Это мало, бывает и больше 20 часов. В 2006 и 2014 годах больше 28 солнечных часов», — рассказал специалист.

Исходя из прогноза Гидрометцентра, петербуржцам не стоит ждать много солнца и на этой неделе. Небо будет облачным, снег обещают почти каждый день. К выходным в городе заметно похолодает — днём в пятницу столбики термометров опустятся до 11 градусов со знаком минус, ночью — до 17 градусов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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