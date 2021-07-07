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Роспотребнадзор хочет ужесточить коронавирусные ограничения в Крыму

Глава крымского управления Роспотребнадзора считает необходимым расширение списка регионов полуострова, где действуют особые ограничения из-за COVID-19.

«Практически все регионы [Крыма] у нас пошли в рост. В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению <...> административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничительными мероприятиями», — цитирует 7 июля заявление Натальи Пеньковской РИА Новости.

По ее словам, если заболеваемость продолжит расти, то уже в августе будет рассматриваться вопрос о прекращении приема организованных детских групп из других регионов.

Ограничения уже действуют в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште. В этих районах полуострова запрещена работа ночных клубов, концертных площадок, кальянных и других заведений.

С начала пандемии в Крыму выявили 50 648 случаев COVID-19, а еще почти 17,5 тыс. приходится на Севастополь.

В начале июля петербуржцы рассказали «Фонтанке», как отдыхают от масок на популярных курортах.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Введите свои антиковидные бейджи или куэр коды, которые можно получить только на территории Крыма)
265055770
Какой смысл закрывать именно ночные заведения? Днем вирусом заразиться нельзя?
syshsun
Руки прочь от крыма!
Не мешайте бабло стричь,может больше не придется.
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