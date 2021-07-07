Роспотребнадзор хочет ужесточить коронавирусные ограничения в Крыму

Глава крымского управления Роспотребнадзора считает необходимым расширение списка регионов полуострова, где действуют особые ограничения из-за COVID-19.



«Практически все регионы [Крыма] у нас пошли в рост. В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению <...> административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничительными мероприятиями», — цитирует 7 июля заявление Натальи Пеньковской РИА Новости.



По ее словам, если заболеваемость продолжит расти, то уже в августе будет рассматриваться вопрос о прекращении приема организованных детских групп из других регионов.

