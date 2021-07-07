Парламент Петербурга не будет заседать две недели

Петербургский парламент установил перерывы в заседании на 14 и 21 июля. Соответствующее постановление депутаты приняли 7 июля.
Как объяснили в пресс-службе Мариинского дворца, перерыв нужен для подготовки поправок к ряду законопроектов. Таким образом, следующее заседание состоится только 28 июля.
Ранее неделю «каникул» ЗакС брал в конце июня — начале июля. В этот период в парламенте не было не только пленарного заседания, но также заседаний комиссий и комитетов. Официально причину не объясняли, источники «Фонтанки» рассказывали о заболевшем коронавирусом депутате и общем росте заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас предполагается, что парламент будет работать в течение всего июля, но, очевидно, без пленарных заседаний.