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Парламент Петербурга не будет заседать две недели

Петербургский парламент установил перерывы в заседании на 14 и 21 июля. Соответствующее постановление депутаты приняли 7 июля.

Как объяснили в пресс-службе Мариинского дворца, перерыв нужен для подготовки поправок к ряду законопроектов. Таким образом, следующее заседание состоится только 28 июля.

Ранее неделю «каникул» ЗакС брал в конце июня — начале июля. В этот период в парламенте не было не только пленарного заседания, но также заседаний комиссий и комитетов. Официально причину не объясняли, источники «Фонтанки» рассказывали о заболевшем коронавирусом депутате и общем росте заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас предполагается, что парламент будет работать в течение всего июля, но, очевидно, без пленарных заседаний.

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Комментарии (1)

172185222
кому охота работать в хорошую погоду)
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