Законодательное собрание Петербурга уйдёт на каникулы из-за «ковида»

Автором документа выступил вице-спикер Сергей Соловьев. Объяснять причину решения отменить следующее заседание с трибуны он не стал, в беседе с журналистом «Фонтанки» также не дал никаких комментариев. Трое депутатов сообщили «Фонтанке» на условиях анонимности, что им объяснили необходимость объявления мини-каникул ростом заболеваемости коронавирусом в городе, а также этой же болезнью одного из парламентариев.



Спикер парламента Вячеслав Макаров на брифинге с журналистами 23 июня тему перерыва никак не объяснил, однако заявил, что, несмотря на объявленные выборы, Законодательное собрание продолжит работать и в июле, так как депутатам предстоит утвердить ещё много документов.