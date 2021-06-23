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Законодательное собрание Петербурга уйдёт на каникулы из-за «ковида»

Законодательное собрание Петербурга объявило перерыв в заседаниях. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 23 июня, постановление о пропуске следующего заседания внесли в повестку с голоса, за него проголосовало большинство.

Автором документа выступил вице-спикер Сергей Соловьев. Объяснять причину решения отменить следующее заседание с трибуны он не стал, в беседе с журналистом «Фонтанки» также не дал никаких комментариев. Трое депутатов сообщили «Фонтанке» на условиях анонимности, что им объяснили необходимость объявления мини-каникул ростом заболеваемости коронавирусом в городе, а также этой же болезнью одного из парламентариев.

Спикер парламента Вячеслав Макаров на брифинге с журналистами 23 июня тему перерыва никак не объяснил, однако заявил, что, несмотря на объявленные выборы, Законодательное собрание продолжит работать и в июле, так как депутатам предстоит утвердить ещё много документов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

юрец_огурец
А зарплату на каникулах платить будут?
Skazochny
каникулы то оплачиваемые на 100% из наших налогов... нормально...
bash
Ой как это великолепно! И конечно же с сохранением зарплат.

А люди пусть пашут. В больницах без кондеев, в раскалённых трамваях и автобусах, в цехах без вентиляции. Зато народные избранники будут в безопасности, а это - главное. Без них же никак.

--
Хочется задать вопрос: "а чо, так можно?".
Ответ известен: "нет, вам, холопам, нельзя. Такая опция только у патрициев"
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