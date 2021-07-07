Суд в Москве отказал блогеру Эдуарду Билю в прекращении уголовного дела о массовом ДТП после примирения с пострадавшими

Пресненский суд Москвы рассмотрел ходатайство адвоката потерпевшего в ДТП на Садовом кольце в связи с примирением с блогером Эдуардом Билем.



Как сообщает 7 июля пресс-служба суда, в удовлетворении ходатайства отказано.



При этом суд оставил без изменения и меру пресечения для Биля в виде запрета определенных действий до 30 декабря 2021 года.



ДТП, в котором на Садовом кольце столкнулись пять машин, произошло 1 апреля. Женщина-водитель, которая была за рулем «Фольксвагена», получила тяжёлые травмы. В больницу её доставили в состоянии комы, из которой она вышла только спустя неделю. За рулем машины — виновника аварии был блогер-миллионник Эдуард Биль. В полиции установили, что на его машине были подложные номера, за три месяца он нарушил ПДД больше четырехсот раз. В Сети нашлось немало этому подтверждений — блогер снимал гонки по улицам Москвы и выкладывал их.

