СМИ: Взявшего в заложники сотрудников банка в Тюмени задержали

Требовавшего денег тюменца задержали сотрудники правоохранительных органов. По некоторым данным, он нездоров психически.

Об освобождении заложников 7 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Ему якобы сперва отдали требуемое, но скрыться налетчику не удалось.

Как официально сообщает МВД, информация о заложниках поступила в полицию после семи утра по Москве (девять в Тюмени). Мужчина потребовал денег и рассказал, что в сумке у него опасный предмет. Как сообщалось ранее, речь может идти о 15 миллионах и самодельном взрывном устройстве.