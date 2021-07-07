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В Тюмени на территории банка три человека оказались в заложниках

Неизвестный взял в заложники троих человек на территории Сбербанка. По некоторым данным, он требует 15 миллионов рублей.

О захвате заложников 7 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Мужчина пришел в Сбербанк на первом этаже пятиэтажки и угрожает сотрудникам отделения. По предварительной информации, клиентов там нет.

Телеграм-канал Baza, также со ссылкой на источники, говорит о требовании выкупа в 15 миллионов рублей и рюкзаке, из которого торчат провода. Якобы мужчина в отделении на Червишевском тракте передал сотрудникам записку, в которой изложил свои намерения.

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Комментарии (8)

Athair
Не прокатило, дурика задержали. ;)
265084477
Не дадут дурику ничего, просто пристрелят
265036132
Ну и дали бы ему эти пятнадцать лямов. В кредит.
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