В Тюмени на территории банка три человека оказались в заложниках

Неизвестный взял в заложники троих человек на территории Сбербанка. По некоторым данным, он требует 15 миллионов рублей.

О захвате заложников 7 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Мужчина пришел в Сбербанк на первом этаже пятиэтажки и угрожает сотрудникам отделения. По предварительной информации, клиентов там нет.

Телеграм-канал Baza, также со ссылкой на источники, говорит о требовании выкупа в 15 миллионов рублей и рюкзаке, из которого торчат провода. Якобы мужчина в отделении на Червишевском тракте передал сотрудникам записку, в которой изложил свои намерения.