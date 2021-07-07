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С утра в Гагре продолжились поиски тела 36-летней унесенной в море петербурженки. В прошлый раз утонувшего искали семь дней

МЧС Абхазии продолжило поиски тела утонувшей петербурженки

Региональное управление МЧС Абхазии в Гагре организовало дежурство в прибрежной зоне Черного моря в рамках поисков тела погибшей накануне жительницы Петербурга.

Об этом 7 июля «Фонтанке» сообщили в дежурной службе ведомства.

В МЧС уточнили, что 6 июля поиски продолжались до ночи. Был задействован вертолет.

«Сотрудники будут выходить в море периодически до тех пор, пока не найдут утонувшую. В прошлый раз погибшего нашли на седьмой день поисков», — сообщили в региональном управлении.

Трагедия произошла около 10 утра во вторник. Мать с тремя детьми (мальчиками 3 и 5 лет и 8-летней девочкой) решила искупаться в реке Бзыбь, несмотря на то, что сотрудники пансионата сообщили им о штормовом предупреждении. Течением всех четверых снесло в море. Спасатели вытащили из воды всех детей, но довезти младшего мальчика до больницы не успели — он скончался. Девочку с переохлаждением госпитализировали. Её планируют из больницы города Гагры перевезти в Сочи. Третий ребенок остался в пансионате. На место вылетел отец детей.

Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале «Фонтанки».

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