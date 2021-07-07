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Безос за сутки стал богаче на 8 млрд долларов и поставил новый рекорд

После фондовых торгов состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло до рекордных 211 млрд долларов. С весны акции компании поднялись в цене на 20%.

О новом рекорде самого богатого человека на планете 7 июля сообщает Bloomberg. После прошедших накануне фондовых торгов его состояние выросло на 8,4 млрд долларов и составило 211 млрд. Предыдущий рекорд, 210 млрд, принадлежал Илону Маску и был поставлен в январе.

Безос стал еще богаче на фоне новостей об отказе Минобороны США от контракта на облачное хранилище с Microsoft, который был заключен при Дональде Трампе. С марта акции Amazon выросли на 20%.

Безос покинул пост главы корпорации, но продолжит возглавлять совет директоров. Через две недели он летит в космос. Петиция с просьбой там его и оставить собрала несколько десятков тысяч подписей.

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