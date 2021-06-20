Более 40 тысяч человек подписали петиции против возвращения Безоса из космоса на Землю

Петиции, призывающие не пускать миллиардера Джеффа Безоса обратно на Землю после полёта на орбиту, подписали более 40 тысяч человек. Об этом 20 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Business Insider.



Основатель Amazon вместе со своим братом Марком Безосом 20 июля собирается совершить 11-минутное суборбитальное путешествие на космическом корабле другой своей компании — Blue Origin. Вместе с ними отправится победитель аукциона, который заплатил за билет 28 миллионов долларов. Это будет первый полёт корабля Blue Origin с людьми на борту.

