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Более 40 тысяч человек подписали петиции против возвращения Безоса из космоса на Землю

Петиции, призывающие не пускать миллиардера Джеффа Безоса обратно на Землю после полёта на орбиту, подписали более 40 тысяч человек. Об этом 20 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Business Insider.

Основатель Amazon вместе со своим братом Марком Безосом 20 июля собирается совершить 11-минутное суборбитальное путешествие на космическом корабле другой своей компании — Blue Origin. Вместе с ними отправится победитель аукциона, который заплатил за билет 28 миллионов долларов. Это будет первый полёт корабля Blue Origin с людьми на борту.

Петиции две. Одну из них на Change.org подписали свыше 24 тысяч человек, в ней утверждается, что «миллиардеры не должны существовать <…> ни на земле, ни в космосе, но если они решат осуществить последнее, то должны там и остаться». Другая со схожим призывом собрала более 18 тысяч виртуальных подписей.

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Комментарии (20)

Norge
Вопрос немного в другом - люди открыто голосуют за смертную казнь "через изгнание", но никто не рвется нажимать курок. Безос ни за что не голосует, а просто давит танком всех на своем пути.
Посмотрим, что решит Высший разум.
bluxer
Кнопки нажимать легко. А сколько из них хотя бы раз покупали что-то на Амазоне?
drakon1984
Наших бы дружков Вовы туда же. Пусть там свой "рай" строят.
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