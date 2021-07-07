Петербурженка попала в реанимацию после плавания в бассейне

Как сообщил «Фонтанке» совладелец «Фитнес Хауса» Алексей Фурсов, 32-летней посетительнице спортивного клуба на проспекте Маршака, 10 в Красногвардейском районе стало плохо, когда она плыла по дорожке. Предварительно, недомогание продлилось не больше десяти секунд. При помощи тренера она покинула бассейн. О том, в каком состоянии, он не уточнил, попросив переадресовать этот вопрос медикам.

Представительница медучреждения уточнила, что женщина находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое, стабильное.

Фурсов также предположил, что повлиять на сложившуюся ситуация могла аномальная жара, которая уже несколько дней держится в Петербурге.



«Когда так жарко, это достаточно частое явление, что людям становится плохо. Мы постоянно напоминаем нашим клиентам, что надо быть максимально осторожными и соразмерять нагрузки. При самых маленьких сомнениях прекращать тренировку», — добавил он.



«Фонтанка» писала, как двумя днями ранее после посещения бассейна госпитализировали 74-летнего мужчину, который позже скончался в одной из городских больниц.

