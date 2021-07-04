Из бассейна фитнес-клуба в Петербурге госпитализировали мужчину. Он не выжил

Посетитель фитнес-клуба в Московском районе Петербурга из бассейна попал в реанимацию. Скорая помощь увезла его в крайне тяжёлом состоянии, спасти пациента не удалось.



Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, накануне в городской больнице № 26 скончался пациент, которого в пятницу доставили из «Фитнес Хауса» на Пулковском шоссе, 35. 74-летнего мужчину медики забрали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, гематомой и высоким давлением.



В «Фитнес Хаусе» «Фонтанке» подтвердили, что в пятницу мужчине стало плохо в зоне бассейна: ему вызвали скорую, которая оказала помощь и забрала в больницу. «Инцидентов с травмой головы не было», — добавили в клубе, отметив, что посетитель вышел из джакузи, пошатываясь, но не падал.