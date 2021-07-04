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Из бассейна фитнес-клуба в Петербурге госпитализировали мужчину. Он не выжил

Посетитель фитнес-клуба в Московском районе Петербурга из бассейна попал в реанимацию. Скорая помощь увезла его в крайне тяжёлом состоянии, спасти пациента не удалось.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, накануне в городской больнице № 26 скончался пациент, которого в пятницу доставили из «Фитнес Хауса» на Пулковском шоссе, 35. 74-летнего мужчину медики забрали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, гематомой и высоким давлением.

В «Фитнес Хаусе» «Фонтанке» подтвердили, что в пятницу мужчине стало плохо в зоне бассейна: ему вызвали скорую, которая оказала помощь и забрала в больницу. «Инцидентов с травмой головы не было», — добавили в клубе, отметив, что посетитель вышел из джакузи, пошатываясь, но не падал.

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Комментарии (7)

Adriana_Celentana
Ну это далеко не первый случай у фитнес-хауса только из тех, что всплыли.
Там безопасность и качество никого из руководителей не волнуют. Глава центра - менеджер по продажам, и бонусы он получает за количество подписанных договоров, а не за позитивные отзывы и "повторные" покупки.
Надеюсь, дойдёт в итоге до суда и кто-то ответит и что-то изменится.
Antuan Rokanten
Все-таки правильно сказал Черчиль про спорт.
chip1
Закрытая ЧМТ, могли и на скорой "уронить"...
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