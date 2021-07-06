Bloomberg: Хакеры, связанные с Россией, взломали сервера комитета Республиканской партии США

Bloomberg 6 июля вечером сообщает, что хакеры, связанные с российским правительством, взломали сервера Национального комитета Республиканской партии США.
Взлом якобы произошел на прошлой неделе, когда другая связанная с Россией группа хакеров устроила массовую атаку с использованием программ-вымогателей. Источники Bloomberg утверждают, что компьютерные системы республиканцев взломала группировка APT 29, также известная как Cozy Bear. Американские СМИ связывали ее со Службой внешней разведки РФ. Ранее ее обвиняли во взломе Национального комитета Демократической партии в 2016 году, а также в получении доступа к переписке сотрудников министерства финансов и торговли США.
Хакеры могли атаковать комитет Республиканской партии через одного из его провайдеров, Synnex Corp. При этом в самом комитете заявили, что в курсе взлома систем Synnex, однако «нет никаких указаний на то, что комитет был взломан или какая-либо информация была украдена». По этому поводу проинформировано ФБР, добавили там.