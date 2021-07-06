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МЧС Абхазии: Поиски петербурженки продолжатся и ночью

В Гагре сотрудники МЧС продолжают прочесывать прибрежную зону, а также искать в море 36-летнюю жительницу Петербурга, которую утром 6 июля вместе с детьми унесло в Черное море во время шторма.

Как рассказали «Фонтанке» в МЧС Абхазии, предварительно, поиски продолжаться и ночью. Погодные условия для операции неблагоприятные — шторм уменьшает шансы на обнаружение.

Петербурженка, несмотря на предупреждение пансионата, отправилась купаться с тремя детьми на горную реку Бзыбь. Там их стало уносить течением в море. Из реки очевидцы успели вытащить одного ребёнка. Двоих спасатели выловили уже в море. Один из них — трёхлетний мальчик — скончался в больнице. Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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