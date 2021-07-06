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Евро и доллар дорожают на фоне падения цен на нефть

Евро и доллар подорожали почти на рубль в ходе торгов 6 июля, следует из данных «Московской биржи». Российская валюта дешевеет на фоне снижения цен на нефть.

К вечеру торгового дня курс доллара вырос на 82 копейки, до 74,28 рубля, евро — на 63 копейки, до 87,8 рубля. Максимальное значение, которого в ходе торгов во вторник достиг доллар, составило 74,8 рубля, это уровень начала мая. Максимальный курс евро составил 88,42 рубля, последний раз он проходил эту отметку 29 июня.

Рубль слабеет на фоне падения цен на нефть североморской марки Brent, сентябрьский фьючерс на поставку которой за день подешевел на 3,12%, до 74,75 доллара за баррель. При этом накануне цена Brent впервые с октября 2018 года превысила отметку в 77 долларов за баррель. Похожим образом ведет себя цена фьючерса на американскую нефть WTI. За день она снизилась на 2%, до 73,68 доллара за бочку после вчерашних 76,25 доллара.

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