Нефть Brent впервые с 2018 года подорожала до 77 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла до 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов от 5 июля.

В последний раз цена Brent превышала 77 за баррель в конце октября 2018 года.

Нефть марки WTI также дорожает - до 75,36 доллара за баррель.

