FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +27
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
8
Печать

Нефть Brent впервые с 2018 года подорожала до 77 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла до 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов от 5 июля.

В последний раз цена Brent превышала 77 за баррель в конце октября 2018 года.

Нефть марки WTI также дорожает - до 75,36 доллара за баррель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Михаил Петров-Водкин
Ротенберги, Ковальчуки и их Путин с его кабайчатами закончат год с прибылью.
266081655
Скрепы укрепляются... Патриотизм растёт....
atf
Отличный повод поднять цены на бензин.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний