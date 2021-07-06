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Экс-руководителя штабов Алексея Навального* оштрафовали за акцию с фонариками по жалобе директора РИА «ФАН»

Руководителя сети региональных штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией в РФ и ликвидированы) Леонида Волкова оштрафовали за организацию акции к 14 февраля «Любовь сильнее страха». Об этом он 6 июля сообщил в соцсетях.

Как пишет Волков, на него составили протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» за видео с призывом выйти на улицу с фонариками. Поводом для составления протокола стала жалоба директора РИА «ФАН» (входит в медиахолдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет Евгений Пригожин) Евгения Зубарева.

Штраф, по словам Волкова, составил 25 тысяч рублей.

Напомним, 14 февраля сторонники Навального провели акцию: участники собирались во дворах и светили в небо фонариками. МВД, прокуратура и Следственный комитет предупреждали о недопустимости проведения этого мероприятия.

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Комментарии (7)

Урус-Баши
Обожаю риа фан, прямо кушать не могу. А стукача-доносчика очень крепко обожаю. Если пoмpёт, очень пwакать буду. Трудная работа - стукач, но нужная. Они двигатели прогресса, способствуют преумножению нашего богатства.
260602101
Жека Зубарев и в школе был фискалом и ябедой......знаем.
265107892
Вчера фонарики, завтра-фонарные столбы.
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