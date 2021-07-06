Экс-руководителя штабов Алексея Навального* оштрафовали за акцию с фонариками по жалобе директора РИА «ФАН»

Руководителя сети региональных штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией в РФ и ликвидированы) Леонида Волкова оштрафовали за организацию акции к 14 февраля «Любовь сильнее страха». Об этом он 6 июля сообщил в соцсетях.



Как пишет Волков, на него составили протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» за видео с призывом выйти на улицу с фонариками. Поводом для составления протокола стала жалоба директора РИА «ФАН» (входит в медиахолдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет Евгений Пригожин) Евгения Зубарева.

