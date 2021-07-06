Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал парашютную систему для десантирования служебных собак. К концу 2021 года планируется завершить испытания и в 2022-м начать поставки Министерству обороны РФ.

«Подвесная парашютная система собаки предназначена для расширения технических возможностей применения парашютных систем специального назначения, <…> в этом году мы планируем завершить испытания в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны», — приводит РИА Новости слова главного конструктора по парашютным системам холдинга Алексея Козина 6 июля.

Разработка рассчитана на прыжок с высоты до 4 тыс. метров собаки весом до 45 кг вместе с парашютистом или в тандеме парашютиста и кинолога. В «Технодинамике» уверяют, что служебные псы переносят десантирование хорошо.



«По предварительным испытаниям каких-либо отклонений и отрицательных результатов не выявлено. Собака ведет себя после выполнения прыжка адекватно, после приземления готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся», — цитирует Козина ТАСС.

По словам парашютиста-испытателя Андрея Топоркова, четвероногие десантники в самолёте с любопытством смотрят в иллюминатор, выход из самолёта «переносят легко, свободное падение никаких проблем для них не составляет». Собака перебирает в воздухе лапами, видя землю.

Как рассказал другой парашютист, испытатель Юрий Миронов, такая система десантирования нужна в тех случаях, когда необходимо оперативно доставить служебную собаку куда-то, куда сложно приземлиться.

Холдинг даже разрабатывает кислородную систему для прыжков с собакой с высоты до 8 тыс. м.