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Ставки на четвероногих десантников: в России показали парашютную систему для прыжков с собаками

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал парашютную систему для десантирования служебных собак. К концу 2021 года планируется завершить испытания и в 2022-м начать поставки Министерству обороны РФ.

«Подвесная парашютная система собаки предназначена для расширения технических возможностей применения парашютных систем специального назначения, <…> в этом году мы планируем завершить испытания в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны», — приводит РИА Новости слова главного конструктора по парашютным системам холдинга Алексея Козина 6 июля.

Разработка рассчитана на прыжок с высоты до 4 тыс. метров собаки весом до 45 кг вместе с парашютистом или в тандеме парашютиста и кинолога. В «Технодинамике» уверяют, что служебные псы переносят десантирование хорошо.

«По предварительным испытаниям каких-либо отклонений и отрицательных результатов не выявлено. Собака ведет себя после выполнения прыжка адекватно, после приземления готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся», — цитирует Козина ТАСС.

По словам парашютиста-испытателя Андрея Топоркова, четвероногие десантники в самолёте с любопытством смотрят в иллюминатор, выход из самолёта «переносят легко, свободное падение никаких проблем для них не составляет». Собака перебирает в воздухе лапами, видя землю.

Как рассказал другой парашютист, испытатель Юрий Миронов, такая система десантирования нужна в тех случаях, когда необходимо оперативно доставить служебную собаку куда-то, куда сложно приземлиться.

Холдинг даже разрабатывает кислородную систему для прыжков с собакой с высоты до 8 тыс. м.

Для России система в своём роде уникальна, однако за рубежом подобное уже создавалось. Так, на Форуме оборонных инноваций в Париже 4 декабря 2020 года была представлена система для десантирования с собакой K9F Para-fox, писал журнал Popular Science. В отличие от российской, она защищает лапы животного — они полностью спрятаны в мешке-капсуле, который раскрывается менее чем за 10 секунд до приземления. Немецкая компания Paratec начала разрабатывать оборудование для этих целей в 2012-м, и тогда это был просто своего рода жилет, прикреплённый к передней части привязи парашютиста.

В США у морской пехоты тоже есть системы для десантирования вместе со служебными собаками, произведенные компанией Airborne Systems. Кислородными масками военных псов тоже обеспечивают.

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Комментарии (6)

Oleg_I
Американцы: изобретают собаку-боевого робота. Россия: а давайте, что ли, сбросим овчарку с парашютом?
Dimitry Antonov
Очередной прорыв-распил на пустом месте. Если нельзя приземлиться, то почему нельзя зависнуть на небольшой высоте и спустить псину на тросе? Зачем её нужно выбрасывать с 4-8 тысяч метров?
hal9000
собакам вообще пофиг...их можно куда хошь брать..лишь бы веселиться..это кошки выделываются..
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