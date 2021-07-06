Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал парашютную систему для десантирования служебных собак. К концу 2021 года планируется завершить испытания и в 2022-м начать поставки Министерству обороны РФ.
«Подвесная парашютная система собаки предназначена для расширения технических возможностей применения парашютных систем специального назначения, <…> в этом году мы планируем завершить испытания в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны», — приводит РИА Новости слова главного конструктора по парашютным системам холдинга Алексея Козина 6 июля.
Разработка рассчитана на прыжок с высоты до 4 тыс. метров собаки весом до 45 кг вместе с парашютистом или в тандеме парашютиста и кинолога. В «Технодинамике» уверяют, что служебные псы переносят десантирование хорошо.
«По предварительным испытаниям каких-либо отклонений и отрицательных результатов не выявлено. Собака ведет себя после выполнения прыжка адекватно, после приземления готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся», — цитирует Козина ТАСС.
По словам парашютиста-испытателя Андрея Топоркова, четвероногие десантники в самолёте с любопытством смотрят в иллюминатор, выход из самолёта «переносят легко, свободное падение никаких проблем для них не составляет». Собака перебирает в воздухе лапами, видя землю.
Как рассказал другой парашютист, испытатель Юрий Миронов, такая система десантирования нужна в тех случаях, когда необходимо оперативно доставить служебную собаку куда-то, куда сложно приземлиться.
Холдинг даже разрабатывает кислородную систему для прыжков с собакой с высоты до 8 тыс. м.
Для России система в своём роде уникальна, однако за рубежом подобное уже создавалось. Так, на Форуме оборонных инноваций в Париже 4 декабря 2020 года была представлена система для десантирования с собакой K9F Para-fox, писал журнал Popular Science. В отличие от российской, она защищает лапы животного — они полностью спрятаны в мешке-капсуле, который раскрывается менее чем за 10 секунд до приземления. Немецкая компания Paratec начала разрабатывать оборудование для этих целей в 2012-м, и тогда это был просто своего рода жилет, прикреплённый к передней части привязи парашютиста.
В США у морской пехоты тоже есть системы для десантирования вместе со служебными собаками, произведенные компанией Airborne Systems. Кислородными масками военных псов тоже обеспечивают.