Кремль допустил сбой поставок в Россию из-за ограничения транзита товаров через Белоруссию

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия попытается минимизировать последствия запрета на транзит немецких товаров через Белоруссию.
«Возможное ограничение транзита товаров из Германии в Россию через Белоруссию может нарушить экспортно-импортные цепочки», — приводит 6 июля слова Дмитрия Пескова «Интерфакс».
По его словам, необходима «серьезная работа» для того, что минимизировать ограничения белорусской стороны. При этом Песков подчеркнул, что Минск реагирует на «неоправданные и незаконные санкции».
Александр Лукашенко сегодня, 6 июля, заявил, что Белоруссия может запретить Германии возить товары в Россию через свою территорию.