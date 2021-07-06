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Кремль допустил сбой поставок в Россию из-за ограничения транзита товаров через Белоруссию

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия попытается минимизировать последствия запрета на транзит немецких товаров через Белоруссию.

«Возможное ограничение транзита товаров из Германии в Россию через Белоруссию может нарушить экспортно-импортные цепочки», — приводит 6 июля слова Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, необходима «серьезная работа» для того, что минимизировать ограничения белорусской стороны. При этом Песков подчеркнул, что Минск реагирует на «неоправданные и незаконные санкции».

Александр Лукашенко сегодня, 6 июля, заявил, что Белоруссия может запретить Германии возить товары в Россию через свою территорию.

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Комментарии (15)

Piter Russo
Основные поставки идут же в контейнерах и насыпные емкостях из Любеков по Балтийскому морю в Усть-Лугу, Кронштадт, Бронку, СПб, чуток Высоцк и в Выборг...
Через БР - жд и автотранспортом небольшой поток совсем, из за веселых Польской и БР таможень.
SERGEY111
Ну конечно же картофельный Папа сам единолично принимал такое решение , ну ну - и товарищ с пшеничными усами нам тут заливает по полной .
nalchik11
Ожидаем нового роста цен. На что теперь?
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