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Минздрав рассказал, кому точно нельзя прививаться от COVID-19

Министерство здравоохранения перечислило противопоказания для вакцинации от ковида.

Прививку от ковида можно делать не всем людям, заявила 6 июля Оксана Драпкина — главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по терапии и общей врачебной практике. Противопоказания к процедуре она перечислила в эфире программы «Соловьев Live».

Так, вакцинация противопоказана несовершеннолетним и тем, у кого есть тяжелые аллергические реакции, например отек Квинке. При этом, по словам специалиста, крапивница в число серьезных случаев не входит.

Кроме того, процедура противопоказана в период лактации и во время обострения любого хронического заболевания.

Специалист также призвала воздержаться от вакцинации людей с ОРЗ или с повышенной температурой.

«У людей с ОРЗ при температуре от +37 уже в принципе иммунитет ослаблен. Во-первых, они перенесут прививку хуже, во-вторых, скорее всего, те препараты, которые принимаются от простуды, приведут к тому, что антительный ответ на прививку тоже будет хуже», — объяснила Драпкина.

Отметим, в России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Подробнее о противопоказаниям к каждой из вакцин читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (7)

тов
О, как ложь извивается!

Через два дня на третий свое мнение опять меняют на противоположное.
Cveta
Может уже коды болезней напишут точно и утвердят своими приказами и всем ясно станет сразу - и врачам , и пациентам.
SERGEY111
О как - ОРЗ или любое хроническое заболевание , а после 35-ти таких минимум каждый второй . Ждем еще кто что насыплет на рану вакцинации от ковида .
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