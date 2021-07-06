Минздрав рассказал, кому точно нельзя прививаться от COVID-19

Так, вакцинация противопоказана несовершеннолетним и тем, у кого есть тяжелые аллергические реакции, например отек Квинке. При этом, по словам специалиста, крапивница в число серьезных случаев не входит.

Прививку от ковида можно делать не всем людям, заявила 6 июля Оксана Драпкина — главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по терапии и общей врачебной практике. Противопоказания к процедуре она перечислила в эфире программы «Соловьев Live».

Кроме того, процедура противопоказана в период лактации и во время обострения любого хронического заболевания.



Специалист также призвала воздержаться от вакцинации людей с ОРЗ или с повышенной температурой.



«У людей с ОРЗ при температуре от +37 уже в принципе иммунитет ослаблен. Во-первых, они перенесут прививку хуже, во-вторых, скорее всего, те препараты, которые принимаются от простуды, приведут к тому, что антительный ответ на прививку тоже будет хуже», — объяснила Драпкина.



Отметим, в России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».



Подробнее о противопоказаниям к каждой из вакцин читайте на «Фонтанке».

