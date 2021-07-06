Терминал «Моби Дик» в Кронштадте перепрофилируют под автомобильные грузы

«С конца 2019 года мы остановили перевалку контейнеров через терминал «Моби Дик» по ряду объективных причин. В течение 2020 года мы методично занимались переводом терминала под другую грузовую базу, — сказал он. — Не скрою, у нас есть определенные планы по перепрофилированию терминала. Мы планируем фокусироваться на ро-ро и автомобильных грузах на терминале "Моби Дик"».

Терминал «Моби Дик» в Кронштадте планируют перепрофилировать под автомобильные грузы. Об этом 6 июля заявил Альберт Лихолёт, генеральный директор Global Ports, которой принадлежит терминал.

По итогам прошлого года через терминал перевалили порядка 230 тыс. тонн неконтейнерных грузов. Этот показатель в компании оценивают как хороший.



Группа Global Ports — крупнейший контейнерный оператор в России. Одним из основных акционеров является группа «Дело» (30,75%). На Северо-Западе у нее в управлении «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик». Ранее его хотели перепрофилировать под пассажирские перевозки, но, по словам председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева, это было лишь «теоретически».

