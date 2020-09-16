Кронштадтский порт «Моби Дик» могут перепрофилировать под пассажирский терминал
ГУ «Дело» рассматривает вариант перепрофилирования порта «Моби Дик» из грузового в пассажирский. Как грузовой он не использует свои мощности.
Об идее перепрофилирования 16 сентября рассказал председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев на открытии бизнес-салона «Кронштадт» в Пулково.
«Мы присутствуем, как вы знаете, в Санкт-Петербурге четырьмя терминалами только портовыми и двумя непортовыми, — заявил Шишкарев. — «Моби Дик» — это часть Кронштадта. Теоретически рассматриваем как один из вариантов развития перепланировку порта под пассажирский терминал. Это пока не решенный вопрос, мы мечтаем об этом. Это самый малодеятельный порт в нашем холдинге».
Группа Global Ports является крупнейшим контейнерным оператором в России. Одним из основных акционеров является группа «Дело» (30,75%). На Северо-Западе у нее в управлении «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик».
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте «Остров фортов», который реализуется в Кронштадте. При этом задолго до того, как он был запущен, в Кронштадте уже был заявлен и даже начал реализовываться другой проект Минобороны — парк «Патриот».