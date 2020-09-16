Кронштадтский порт «Моби Дик» могут перепрофилировать под пассажирский терминал

ГУ «Дело» рассматривает вариант перепрофилирования порта «Моби Дик» из грузового в пассажирский. Как грузовой он не использует свои мощности.



Об идее перепрофилирования 16 сентября рассказал председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев на открытии бизнес-салона «Кронштадт» в Пулково.

«Мы присутствуем, как вы знаете, в Санкт-Петербурге четырьмя терминалами только портовыми и двумя непортовыми, — заявил Шишкарев. — «Моби Дик» — это часть Кронштадта. Теоретически рассматриваем как один из вариантов развития перепланировку порта под пассажирский терминал. Это пока не решенный вопрос, мы мечтаем об этом. Это самый малодеятельный порт в нашем холдинге».