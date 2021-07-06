Глава ЦИК пригрозила Петербургу «кардинальными мерами» в случае серьезных нарушений на выборах

Центральная комиссия неоднократно озвучивала претензии к Горизбиркому Петербурга и избирательной системе города в целом, напомнила Памфилова и констатировала, что в результате смены главы СПбИК ничего не меняется. По ее мнению, чтобы кардинально оздоровить ситуацию, мер со стороны ЦИК недостаточно. «Надо, чтобы это понимали и Заксобрание, и глава города, а не противопоставляли свою позицию ЦИК», — сказала она и подчеркнула, что со времен скандальных муниципальных выборов 2019 года оздоровления системы так и не произошло.

«Глава города взял на себя ответственность за те выборы, которые будут проходить. Может быть, он прав, вдруг там замечательно пройдет, мы тогда извинимся», — добавила глава ЦИК и подчеркнула: если «будет по-иному — будут серьезные, кардинальные меры» (цитата по ТАСС).



Напомним, что в полномочия ЦИК входит не только предложение кандидатуры главы региональной комиссии, но также и ее отзыв.



Нынешняя глава Горизбиркома Наталья Чечина считается креатурой Александра Беглова, с которым работала еще в администрации Курортного района Петербурга. Памфилова и ранее критиковала Беглова за ситуацию с избирательной системой города, в июне она говорила, что губернатор противопоставил свое мнение ЦИКу и что Чечина в этой ситуации «ничего не решает» и «от нее ничего не зависит».

