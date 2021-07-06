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Глава ЦИК пригрозила Петербургу «кардинальными мерами» в случае серьезных нарушений на выборах

Губернатор Петербурга Александр Беглов взял на себя ответственность за предстоящие в сентябре выборы. И в случае, если они пройдут с нарушениями, ЦИК может применить кардинальные меры. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 6 июля в ответ на вопросы участников форума молодых политологов «Дигория».

Центральная комиссия неоднократно озвучивала претензии к Горизбиркому Петербурга и избирательной системе города в целом, напомнила Памфилова и констатировала, что в результате смены главы СПбИК ничего не меняется. По ее мнению, чтобы кардинально оздоровить ситуацию, мер со стороны ЦИК недостаточно. «Надо, чтобы это понимали и Заксобрание, и глава города, а не противопоставляли свою позицию ЦИК», — сказала она и подчеркнула, что со времен скандальных муниципальных выборов 2019 года оздоровления системы так и не произошло.

«Глава города взял на себя ответственность за те выборы, которые будут проходить. Может быть, он прав, вдруг там замечательно пройдет, мы тогда извинимся», — добавила глава ЦИК и подчеркнула: если «будет по-иному — будут серьезные, кардинальные меры» (цитата по ТАСС).

Напомним, что в полномочия ЦИК входит не только предложение кандидатуры главы региональной комиссии, но также и ее отзыв.

Нынешняя глава Горизбиркома Наталья Чечина считается креатурой Александра Беглова, с которым работала еще в администрации Курортного района Петербурга. Памфилова и ранее критиковала Беглова за ситуацию с избирательной системой города, в июне она говорила, что губернатор противопоставил свое мнение ЦИКу и что Чечина в этой ситуации «ничего не решает» и «от нее ничего не зависит».

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Комментарии (10)

firma
Жёсткие меры от Памфиловой — это залить праведными слезами.
Einmerck
Смешно, они грозились этими мерами после прошлых выборов, когда менялись составы ТИКов. Составы ТИКов, где были обнаружены так называемые серьёзные нарушения, не изменились. ЦИК ничего не смог сделать)
Antipode
Беглов сам назначенец с нулевым мандатом. Когда предыдущего жулика- главу Горизбиркома Миненко сняли по недоверию, он ему лично орден привесил по поручению Путина. За великие заслуги по махинациям на выборах. Те еще контролеры.
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