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В Петербурге приговорили мажора, хваставшего ездой не по ПДД. После сложной аварии он спрятался за папой

За смертельную аварию с пешеходом в Петербурге водитель получил 2,5 года колонии

От дорог Петербурга отлучили молодого водителя, который столкнулся с машиной и пешеходом на проспекте Обуховской Обороны. Невский райсуд отправил Дамира Мехтиева повторять ПДД в колонию.

О приговоре 6 июля сообщает городская прокуратура. Во вторник суд признал Мехтиева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Установлено, что мартовским вечером 2020 года он превысил скорость и при перестроении задел попутный «Ситроен Берлинго», а потом мужчину-пешехода.

Предварительно в ГИБДД сообщили, что 45-летний горожанин, которого от удара отбросило на припаркованную машину, перебегал проспект Обуховской Обороны в неположенном месте. В ходе дальнейшего разбирательства выяснили, что мужчину сбил Range Rover на пешеходном переходе. Пострадавший умер в больнице, водитель скрылся.

Range Rover зарегистрирован на отца Дамира. Судя по штрафам, сын периодически одалживает машину. Изначально предполагалось, что за рулём был именно отец, несмотря на то что Дамир Мехтиев как раз попал в поле зрения ГИБДД. Молодой человек, чья лента состояла из селфи и роликов с опасной ездой, выложил видео «шашек против шерсти» при заезде на КАД. Водитель ехал наRange Rover.

Сейчас в описании профиля в инстаграме Дамир подсказывает: «Тот самый из новостей».

«Суд приговорил Мехтиева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 3 года, с отбыванием наказания в ИК общего режима», — уточнили в прокуратуре.

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Комментарии (7)

zlopopik
Если случайный пешеход и отдых в колонии не приведут мажорика в чувство, то сам себя спишет в утиль. Затуманенный взгляд свидетельствует. Папашка помочь уже не сможет.
261847251
"Предварительно в ГИБДД сообщили, что 45-летний горожанин ... перебегал проспект Обуховской Обороны в неположенном месте.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснили, что мужчину сбил Range Rover на пешеходном переходе. "

Это расхождение в версиях следствие не анализировало?
Софокл Аристархович
"Да-здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!"
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