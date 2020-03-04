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04.03.2020 14:33
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У мажора, ехавшего по встречке на развязке КАД, и у водителя, сбившего пешехода в сложном ДТП, обнаружилось много общего

Одинаковые фамилии оказались у водителя «Рендж Ровера», сбившего вечером 3 марта пешехода на проспекте Обуховской Обороны, и у мажора, выложившего в Instagram ролик с ездой против движения также на «Рендж Ровере». Об этом «Фонтанке» стало известно 4 марта.

О факте родства пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». По его данным, пешехода сбил отец Дамира — молодого человека, выложившего ролик с ездой по встречке на развязке КАД.

Land Rover Range Rover, участвовавший в вечернем ДТП, по сведениям «Фонтанки», 2017 года выпуска, принадлежит 55-летнему мужчине, находившемуся за рулём, с 22-летним стажем вождения. По предварительной версии полиции, он считается виновником ДТП: двигаясь от Обуховской Обороны, по касательной задел попутный «Ситроен Берлинго» под управлением 49-летнего мужчины и ударил 45-летнего пешехода, перебегавшего дорогу. Пешехода откинуло в припаркованную у обочины «Хонду Аккорд». Пострадавшего с тяжёлой черепно-мозговой травмой и рваной раной бедра в тяжёлом состоянии увезли в НИИ скорой помощи.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Точные обстоятельства выясняются.

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Комментарии (1)

Onetwo12
сглазили приличную семью, столько бед столько бед
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