«За индийским штаммом идет новый»: профессор из США рассказала, что еще ждать от ковида и когда закончится «Спутник V»

В 2019 году весь мир был напуган страшной инфекцией, поражающей людей с молниеносной быстротой. С того времени прошло почти два года, и за это время неведомая болячка не просто обзавелась названием, но и получила могучих и сильных родственников. По словам профессора, последний штамм коронавируса вовсе не индийский, а перуанский.





— Вирус, безусловно, мутирует. Если вы помните, то всё началось с того, что у нас был просто вариант «альфа». После него были варианты «бета» и «гамма». Сейчас распространяется еще и страшный «дельта», который пришел к нам из Индии. И сразу же вариант «альфа» забыли. Вариант «дельта» его просто победил, — рассказывает профессор Анча Баранова. — Но вы знаете, сейчас уже есть еще вариант «лямбда», который пришел к нам из Перу. Мы пока еще не знаем: сможет ли он противостоять «дельте» или «гамме».