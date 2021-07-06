В колпинском квартале реновации начали сносить последние дома спустя 13 лет после старта программы

В квартале «Колпино 10», одной из 22 территорий Петербурга, отданных под программу реновации, начался снос последних ветхих домов. Об этом 6 июля сообщает телеграм-канал смольнинского пула.



В квартале «Колпино 10» (он расположен в границах улиц Танкистов, Павловской, Губина и проспекта Ленина) под расселение и снос попали 22 многоквартирных дома. Как заявил на старте демонтажа «строительный» вице-губернатор Николай Линченко, программа развития застроенных территорий (РЗТ) сегодня активно реализуется в Колпинском, Фрунзенском, Невском, Красносельском и Красногвардейском районах.

