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В колпинском квартале реновации начали сносить последние дома спустя 13 лет после старта программы

В квартале «Колпино 10», одной из 22 территорий Петербурга, отданных под программу реновации, начался снос последних ветхих домов. Об этом 6 июля сообщает телеграм-канал смольнинского пула.

В квартале «Колпино 10» (он расположен в границах улиц Танкистов, Павловской, Губина и проспекта Ленина) под расселение и снос попали 22 многоквартирных дома. Как заявил на старте демонтажа «строительный» вице-губернатор Николай Линченко, программа развития застроенных территорий (РЗТ) сегодня активно реализуется в Колпинском, Фрунзенском, Невском, Красносельском и Красногвардейском районах.

На месте снесенных зданий в Колпино строится жилой квартал «Астрид». Завершить последнюю очередь планируется в 2023 году.

Напомним, программа реновации в Петербурге стартовала еще в 2008 году, однако за первые десять лет она была исполнена только на 3,5 %. Изначально в программе РЗТ участвовали два инвестора: «СПб Реновация» и «Воин-В». Последний выбыл, так как не сумел через суд продлить договоры аренды на землю. Спустя 12 лет после старта в городе снесли в рамках РЗТ первую хрущевку.

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Комментарии (2)

Caroline
Как это мило, когда превращение города в бетонное гетто из человейников называют словом развитие. Когда же вы нажрётесь?
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