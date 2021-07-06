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Даже клоуны пришли. У петербургского цирка очередь на вакцинацию в первый день работы временного пункта

В первый день работы пункта вакцинации от ковида у цирка в Петербурге очередь

Участники цирковых представлений, а также простые горожане встали в очередь у Цирка на Фонтанке, где 6 июля открылся временный пункт вакцинации.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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К часу дня, как сообщает корреспондент «Фонтанки», в очереди на укол стоят уже, как минимум, три десятка человек. Среди них не только обычные люди, но и цирковые. До обеда прививку от коронавируса сделали трое участников представлений. Среди них клоуны. Правда, в очередь они встали без рабочих атрибутов.

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Временный пункт обслуживают медики из городской поликлиники № 39.

По словам директора цирка Ильи Ляхова, сегодня они планируют привить не менее ста человек. Пункт будет работать до начала сентября.

Ляхов также сообщил, что Росгосцирк запустил эту программу во всех цирках страны. После вакцинирования выдают сертификат на посещение представления.

Как писала «Фонтанка», 6 и 7 июля прививку в цирке можно будет сделать с 12:00 до 14:00. Дальнейший график работы временного пункта вакцинации будет обсуждаться.

Чтобы сделать прививку, гражданину необходимо будет предоставить паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Там в их рядах местного разрисованного дурика не наблюдается?
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