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Весь вечер на арене. Прививки от коронавируса будут делать в Цирке на Фонтанке

Ещё один временный пункт вакцинации открывается в Петербурге

В Цирке на Фонтанке откроется пункт вакцинации от коронавируса. Он начнёт работать с 6 июля.

Как сообщили в пресс-службе цирка в пятницу, 2 июля, работа временного пункта вакцинации в здании цирка (вход со стороны Инженерной улицы) будет организована до 1 сентября. 6 и 7 июля прививку можно будет сделать с 12:00 до 14:00. Дальнейший график работы временного пункта вакцинации будет обсуждаться.

Чтобы сделать прививку, гражданину необходимо будет предоставить паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

При этом, как уточнили в Цирке на Фонтанке, за прививку, сделанную у них, петербуржцы и гости города смогут получить пригласительные билеты на представление «Итальянский цирк TOGNI».

Подробнее о том, как можно записаться на прививку от коронавируса в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (5)

EveReady
При покупке билета вакцинация без очереди!
aaignat
Прививка в цирке это ПРОРЫВ, РЫВОК или СКАЧЁК?
А13579
Объявлен конкурс на самое достойное место для этого мероприятия? Цирк пока лидирует!
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