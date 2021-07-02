Весь вечер на арене. Прививки от коронавируса будут делать в Цирке на Фонтанке

Как сообщили в пресс-службе цирка в пятницу, 2 июля, работа временного пункта вакцинации в здании цирка (вход со стороны Инженерной улицы) будет организована до 1 сентября. 6 и 7 июля прививку можно будет сделать с 12:00 до 14:00. Дальнейший график работы временного пункта вакцинации будет обсуждаться.
Чтобы сделать прививку, гражданину необходимо будет предоставить паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.
При этом, как уточнили в Цирке на Фонтанке, за прививку, сделанную у них, петербуржцы и гости города смогут получить пригласительные билеты на представление «Итальянский цирк TOGNI».
Подробнее о том, как можно записаться на прививку от коронавируса в Петербурге, читайте на «Фонтанке».