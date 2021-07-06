Гонку «Формулы-1» в Австралии отменили из-за коронавируса

Этап «Формулы-1» в Австралии отменен. Как сообщили 6 июля в пресс-службе гоночной серии, такое решение было связано с ограничениями и сложностями логистики из-за пандемии коронавируса.



«Уверены, что сможем провести 23 гонки в сезоне 2021 года. У нас есть различные варианты замены этапа. Будем работать над этими вариантами в ближайшие недели и сообщим о принятом решении», — заявили в «Формуле-1».



Гран-при Австралии должен был проходить в Мельбурне с 18 по 21 ноября. Билеты на Гран-при ещё не поступали в продажу.

