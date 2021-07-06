Всемирно известный музыкант, чьи концерты собирали полные залы по всему миру, Дживан Гаспарян скончался 6 июля в возрасте 92 лет. Об этом сообщил в «Фейсбуке» его внук, Дживан Гаспарян-младший.

«Мир понес невообразимую потерю этой ночью. Не только икона, но прекрасная душа. Покойся с миром», — написал он.

Дживан Гаспарян, сделавший армянский дудук известным и любимым во всем мире, начал играть на этом инструменте самостоятельно в возрасте шести лет. Он рос один, в детдоме: его мать рано умерла, а отец ушел на фронт.



«Когда я в первый раз услышал дудук, мне очень понравилось, как звучит этот инструмент, какой у него красивый тембр, — вспоминал Гаспарян. — И я начал учиться играть. Дудук — это же душа человека, его история, его молитва».

Игре на этом инструменте Гаспарян обучил многих музыкантов, ставших известными. Благодаря таланту Гаспаряна, нежный духовой инструмент смог проникнуть в массовую культуру — кино и музыку, покорив даже Голливуд. Его игра звучала в фильме «Гладиатор», в «Последнем искушении Христа». Среди артистов, с которыми он работал, — Серж Танкян, Лайонел Ричи, Питер Гэбриел, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков и многие другие.