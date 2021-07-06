В театрах Москвы могут ввести систему QR-кодов. Пропуском на спектакли станут антитела к COVID-19

В московских театрах со следующего сезона могут в качестве эксперимента ввести систему QR-кодов. На спектакли будут пускать лишь тех зрителей, которые переболели коронавирусом или предоставили результаты ПЦР-теста.
Как сообщает «Интерфакс» 6 июля, ссылаясь на директора театра «Ленком» Марка Варшавера, возможность такого нововведения сейчас обсуждается.
«Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство (департамент культуры Москвы) идет навстречу, и я думаю, что с нового сезона мы сможем экспериментально начать с сентября-октября это уже пробовать делать», — цитирует издание Варшавера.
По словам директора театра, система QR-кодов пока не может быть введена на все представления, её опробуют на отдельных спектаклях.
Между тем, по сведениям «Интерфакса», в других театрах столицы пока не знают, коснется ли их аналогичный эксперимент.