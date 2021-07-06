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В театрах Москвы могут ввести систему QR-кодов. Пропуском на спектакли станут антитела к COVID-19

В Москве задумали эксперимент по введению в театрах QR-кодов для зрителей

В московских театрах со следующего сезона могут в качестве эксперимента ввести систему QR-кодов. На спектакли будут пускать лишь тех зрителей, которые переболели коронавирусом или предоставили результаты ПЦР-теста.

Как сообщает «Интерфакс» 6 июля, ссылаясь на директора театра «Ленком» Марка Варшавера, возможность такого нововведения сейчас обсуждается.

«Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство (департамент культуры Москвы) идет навстречу, и я думаю, что с нового сезона мы сможем экспериментально начать с сентября-октября это уже пробовать делать», — цитирует издание Варшавера.

По словам директора театра, система QR-кодов пока не может быть введена на все представления, её опробуют на отдельных спектаклях.

Между тем, по сведениям «Интерфакса», в других театрах столицы пока не знают, коснется ли их аналогичный эксперимент.

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Комментарии (2)

mik70
Так выгоднее. Не вакцинация а наличие антител. И справка о наличии действует ну так, сутки. И будут они почти у всех. Завтра в театр - 1500. Послезавтра в парикмахерскую - 1500.
Волос
Отлично! Беглов, не спать, вводи коды!
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