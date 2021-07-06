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Руководитель Федерального центра по вакцинации объяснила, как прививаться заболевшим после первой дозы

Человек, у которого выявили любое заболевание после первой вакцины от коронавируса, может отложить вторую дозу на 2–4 недели. Об этом 6 июля РИА Новости заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

Она напомнила, что по правилам вторую прививку нужно делать не ранее чем на 21 день после первой. «Если человек вдруг заболевает не COVID, а другим заболеванием, то вторую вакцинацию нужно еще отложить на две-четыре недели», — уточнила Драпкина.

«Фонтанка» накануне писала, что Европейский университет в Петербурге и МИБС начали новое масштабное исследование, задача которого — понять, сколько вакцинированных от коронавируса заболевают ковидом.

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