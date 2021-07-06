На Парнасе появятся две новых поликлиники, два детсада и две школы

Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», в 20 квартале ЖК «Северная долина», ограниченном улицами Николай Рубцова, Федора Абрамова, Заречная и Толубеевским проездом, появится детский сад на 220 воспитанников и школа, рассчитанная на 825 учащихся. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2022 года. В 21 квартале будет построен детский сад на 280 малышей и школа — она будет рассчитана на 1750 учеников и станет одной из самых больших в Петербурге. Сейчас завершается разработка рабочей документации. Школа и детский сад должны будут принять первых воспитанников уже в 2023 году. Еще одну школу введут в эксплуатацию к 1 сентября.

Что касается медучреждений, то взрослая поликлиника сможет принимать до 960 взрослых пациентов в день, а детское отделение рассчитано на 348 посещений в смену.



— Весной мы завершили проектирование взрослой и детской поликлиник со станцией скорой помощи, — говорит Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург». — Два здания появятся неподалеку друг от друга. Работы на строительной площадке уже начались, сдать объекты в эксплуатацию планируем в 2023 году.



Все новые соцобъекты на территории «Северной долины» возводятся по индивидуальным проектам, с вниманием к безбарьерной среде, специальным учебным программам, полноценной образовательной инфраструктуре. Новый подход к проектам комплексного освоения территорий принадлежит промышленнику Олегу Лерипаске. В рамках такого подхода, например, в новых школах создаются специальные центры обучения цифровым технологиям и профессиям будущего, развивается сотрудничество с крупнейшими вузами. Так, застройщик ведет переговоры с ГАСУ и ЛЭТИ. По словам Александар Лелина, наличие у школ кураторов из числа вузов позволит детям получать знания за рамками стандартной школьной программы и уже в школе определиться с будущей профессией и готовиться к поступлению в вуз.

