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«Газпром» вернул себе статус самой дорогой российской компании. Его капитализация составила почти 7 трлн рублей

Рыночная капитализация «Газпрома» достигла почти 7 трлн рублей

«Газпром» потеснил Сбербанк и вернул себе первое место среди российских компаний по уровню рыночной капитализации. Это следует из данных Московской биржи.

Через час после начала торгов 6 июля капитализация «Газпрома» составила 6,99 трлн рублей, а в 11:10 достигла отметки в 7 трлн, но позже откатилась назад. Капитализация Сбербанка в то же время снизилась до 6,6 трлн рублей. Рыночная стоимость еще одной компании из списка лидеров — «Роснефти» — составила 6,1 трлн рублей.

Акции «Газпрома» растут на 1,21 %, акции Сбербанка — падают на 0,57 %. Это происходит на фоне обновления индексом Мосбиржи очередного исторического максимума и возвращения индекса РТС к уровню апреля 2012 года.

При этом российским компаниям по капитализации еще очень далеко до мировых лидеров. «Фонтанка» показывала в картинках место отечественных акций на глобальном рынке.

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Комментарии (5)

Nurofen
Поставили на баланс морковку?
Skazochny
судя по совету старейшин, там только пару рассиян
Cвифт
.... ну так газ уже пробил 486 дол., нефть 77.
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