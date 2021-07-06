«Газпром» вернул себе статус самой дорогой российской компании. Его капитализация составила почти 7 трлн рублей

«Газпром» потеснил Сбербанк и вернул себе первое место среди российских компаний по уровню рыночной капитализации. Это следует из данных Московской биржи.



Через час после начала торгов 6 июля капитализация «Газпрома» составила 6,99 трлн рублей, а в 11:10 достигла отметки в 7 трлн, но позже откатилась назад. Капитализация Сбербанка в то же время снизилась до 6,6 трлн рублей. Рыночная стоимость еще одной компании из списка лидеров — «Роснефти» — составила 6,1 трлн рублей.

