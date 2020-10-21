Чтобы не путать зеленое с мягким. О месте российских акций на мировом рынке - почти в попугаях

Российский миллиардер Олег Дерипаска привел шокирующие цифры, иллюстрирующие незавидную долю российских компаний на рынке мирового капитала. «Фонтанка» в 11 картинках объясняет, что не так с гигантами нашей экономики. Публичный выпад стал очередной попыткой указать на ошибки и просчеты Центробанка России в деле администрирования и регуляции финансовым рынком страны: "Капитализация всего российского фондового рынка составляет сейчас примерно 575 млрд долларов, в то время как только одна Apple, как известно, стоит в 3 с лишним раза больше. Но вообще впереди России не только Apple, но и еще 7 компаний, в том числе одна из Саудовской Аравии и две китайские". Это его давняя война, говорят эксперты, и руководство ЦБ РФ уже перестало реагировать на колкости.

Тем не менее, поводы для расстройства и правда есть. Можно долго рассуждать о причинах плачевной ситуации с отечественными финансами, но факт остается фактом: мировые инвесторы не верят в российские компании, не готовы покупать их акции и игнорируют их фундаментальные финансовые показатели, придавая большое значение факторам странового риска и волатильности российской экономики. Они скорее вложатся в прекрасную идею Tesla, под которой пока нет никакого финансового фундамента, чем в «Газпром» со вполне ощутимыми выручкой и чистой прибылью и очень приличными отраслевыми индикаторами. Глупо их в этом винить — деньги-то их, так что им и решать, куда вкладываться.

Мы решили "в попугаях" показать некоторые цифры - просто для наглядности в оценке картины, нарисованной широкими мазками. Акции всех публичных компаний России стоят почти в 4 раза меньше, чем всего одна Apple.

И дело вовсе не в том, что Apple какая-то особо выдающая компания (хотя это и правда так). Если все российские публичные компании представить как одну корпорацию, она бы оказалась на 11 месте среди крупнейших в мире.

Сравнение лидера российского рынка с мировым выглядит как недоразумение. Нам нужно 32 таких «гиганта», как Сбербанк, чтобы приблизиться к Apple.

Но Сбербанк еще держится молодцом: топ-200 российских компаний стоит в 74 раза меньше, чем мировой топ-200.

Пытаться сравнивать напрямую российские и компании с западными — это заведомый провал. Настолько большой, что становится очевидным: российские предприятия колоссально недооценены. Но этому есть вполне логичные и разумные объяснения.

Наиболее технологичная российская компания с штаб-квартирой в Голландии - «Яндекс». Но ни о какой реальной конкуренции за деньги инвесторов с зарубежным аналогом-гегемоном даже не идет речи.



Порой кажется, надо разобраться, тем ли мы вообще занимаемся. К примеру, годовая выручка огромного по российским меркам «Яндекса» лишь немногим больше кассовых сборов всего одного голливудского фильма (хотя и крайне успешного).

Возможно, у нас действительно проблемы с пафосом. Наше «главное народное достояние» - это просто мелочи по сравнению с таким, казалось бы, несерьезным делом, как детские мультики. Но чтобы купить бизнес Walt Disney нужно продать почти пять «Газпромов».

Пятерка самых дорогих компаний России все вместе стоят чуть дешевле, чем всего один производитель чемоданов, одеколона и коньяка (да, он тоже не такой простой, но дело в принципе).

Еще одна проблема российских компаний: они крайне медленно растут в цене в средне-и долгосрочной перспективе.