Реагенты и канистры с кислотой нашли сотрудники комитета по природопользованию в мусорном контейнере в Выборгском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ведомства 6 июля, сообщение о ёмкостях с химическими веществами поступило вечером накануне от бдительного гражданина.
Он, как писала «Фонтанка», нашел в пухто во дворе дома 14, корпус 2, на проспекте Просвещения несколько коробок и канистр с жидкостью.
«Экологическая аварийная служба оперативно прибыла на место для осмотра территории. Информация о загрязнении подтвердилась, специалисты зафиксировали на контейнерной площадке коробки с реагентами и пластиковые канистры с кислотой», — сообщает комитет.
Все ёмкости упаковали и загрузили в автомобиль. Общий вес изъятых отходов составил 300 кг. Других мест сброса опасных отходов обнаружено не было.
После обнаружения опасной находки комитет по природопользованию возбудил административное расследование по факту нарушения требований в области обращения с опасными отходами. Специалисты будут отбирать пробы из ёмкостей, чтобы определить класс опасности изъятых веществ.