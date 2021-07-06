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«Набор химика» в мусорном контейнере на севере Петербурга потянул на 300 кг. Его увезла мобильная экологическая служба

300 килограммов химических отходов увезли в Петербурге с площадки для мусора

Реагенты и канистры с кислотой нашли сотрудники комитета по природопользованию в мусорном контейнере в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ведомства 6 июля, сообщение о ёмкостях с химическими веществами поступило вечером накануне от бдительного гражданина.

Он, как писала «Фонтанка», нашел в пухто во дворе дома 14, корпус 2, на проспекте Просвещения несколько коробок и канистр с жидкостью.

«Экологическая аварийная служба оперативно прибыла на место для осмотра территории. Информация о загрязнении подтвердилась, специалисты зафиксировали на контейнерной площадке коробки с реагентами и пластиковые канистры с кислотой», — сообщает комитет.

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Все ёмкости упаковали и загрузили в автомобиль. Общий вес изъятых отходов составил 300 кг. Других мест сброса опасных отходов обнаружено не было.

После обнаружения опасной находки комитет по природопользованию возбудил административное расследование по факту нарушения требований в области обращения с опасными отходами. Специалисты будут отбирать пробы из ёмкостей, чтобы определить класс опасности изъятых веществ.

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Комментарии (3)

Arkadiy_
А какой-то мамкин бизнесмен наварился на "утилизации"
yureg
Это реактивы с истекшим сроком годности. Школа,ВУЗ или предприятие с расформированной аналитической лабораторией. Утилизировать дорого!
Athair
Ничего страшного, но свинство изрядное. :(
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