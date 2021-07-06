Реагенты и канистры с кислотой нашли сотрудники комитета по природопользованию в мусорном контейнере в Выборгском районе Петербурга.



Как сообщает пресс-служба ведомства 6 июля, сообщение о ёмкостях с химическими веществами поступило вечером накануне от бдительного гражданина.



Он, как писала «Фонтанка», нашел в пухто во дворе дома 14, корпус 2, на проспекте Просвещения несколько коробок и канистр с жидкостью.



«Экологическая аварийная служба оперативно прибыла на место для осмотра территории. Информация о загрязнении подтвердилась, специалисты зафиксировали на контейнерной площадке коробки с реагентами и пластиковые канистры с кислотой», — сообщает комитет.