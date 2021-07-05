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Потенциально опасный «набор химика» нашли в баке для мусора на севере Петербурга. Территорию вокруг него оцепили

В Выборгском районе Петербурга сделали потенциально опасную находку. В баке для отходов обнаружили ёмкости с химическими веществами.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июля, в девять вечера в экстренные службы поступило сообщение, что в мусорном контейнере во дворе дома 14 корпус 2 на проспекте Просвещения находятся несколько коробок и канистр с фосфором, натрием и соляной кислотой.

В связи с тем, что в 40 метрах от бака находится 9-этажный жилой дом — с одной стороны, и 14-этажный — с другой, территорию вокруг него оцепили.

По предварительной информации нашего издания, по указанному адресу работали сотрудники комитета по природопользованию Петербурга. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу городского ведомства, на момент публикации ответ на запрос не поступил.

В пресс-службе администрации Выборгского района Петербурга изданию сообщили, что информацией не обладают.

По соседству с потенциально опасной находкой, согласно данным из открытых источников, расположен Северо-Западный центр доказательной медицины, его адрес: проспект Просвещения, дом 14 корпус 4.

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Комментарии (2)

265037875
звонит такой чел в полицию и сообщает, что нашел в мусорке несколько коробок и канистр с фосфором, натрием и соляной кислотой. даа даа, такой, вот, я вижу, тут фосфор, натрий и соляная кислота
_Igor_
Интересно, кто раскопал... в помойке :)
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