Потенциально опасный «набор химика» нашли в баке для мусора на севере Петербурга. Территорию вокруг него оцепили

В Выборгском районе Петербурга сделали потенциально опасную находку. В баке для отходов обнаружили ёмкости с химическими веществами.



Как стало известно «Фонтанке» 5 июля, в девять вечера в экстренные службы поступило сообщение, что в мусорном контейнере во дворе дома 14 корпус 2 на проспекте Просвещения находятся несколько коробок и канистр с фосфором, натрием и соляной кислотой.

В связи с тем, что в 40 метрах от бака находится 9-этажный жилой дом — с одной стороны, и 14-этажный — с другой, территорию вокруг него оцепили.