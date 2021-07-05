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Скоростной заезд «Киа» на юге Петербурга сняла камера. Водитель закончил поездку на боку

Камера наблюдения зафиксировала, как автомобиль «Киа» перевернулся на проезжей части в Московском районе Петербурга вечером 5 июля. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

Судя по кадрам, машина двигалась на большой скорости. На перекрёстке улицы Ленсовета и Дунайского проспекта водитель не успел притормозить перед участником движения, который совершал поворот. Автомобиль вильнул, после чего его занесло. В результате «Киа» пробила ограждение, вылетела на встречную полосу, врезалась в машину, которая стояла в плотном потоке, и перевернулась на бок.

Ранее об этой аварии сообщили очевидцы. Как видно на фотографиях, опубликованных ими в соцсети, на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и городского управления МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

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Комментарии (8)

lenten
Не могу оценить, насколько быстро двигался Kia, но надо отдать ему должное - пешеходов на тротуаре он спас.
Ser_N0771
лосиный тест не пройден... теперь он должен денег всем кого "подбил"
aaignat
А при чём тут киа, если поворачивающий налево олень? И этот олень ещё и уехал оттуда, наверное
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