Камера наблюдения зафиксировала, как автомобиль «Киа» перевернулся на проезжей части в Московском районе Петербурга вечером 5 июля. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
Судя по кадрам, машина двигалась на большой скорости. На перекрёстке улицы Ленсовета и Дунайского проспекта водитель не успел притормозить перед участником движения, который совершал поворот. Автомобиль вильнул, после чего его занесло. В результате «Киа» пробила ограждение, вылетела на встречную полосу, врезалась в машину, которая стояла в плотном потоке, и перевернулась на бок.
Ранее об этой аварии сообщили очевидцы. Как видно на фотографиях, опубликованных ими в соцсети, на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и городского управления МЧС. Информация о пострадавших уточняется.