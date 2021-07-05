Статистику дорожных происшествий с перевёрнутыми автомобилями пополнили две аварии в Московском и Красносельском районах Петербурга. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 5 июля.
Первая авария произошла на пересечении улицы Ленсовета и Дунайского проспекта. В результате столкновения с автомобилем на крыше оказалась «Киа». Как видно на фотографиях, опубликованных в сообществе, на месте работают сотрудники скорой помощи и городского управления МЧС. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на перекрёстке наблюдается транспортный затор.
Вторая случилась у торгового центра «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе в Красном Селе. Судя по снимкам, перевернулся «Опель». Рядом с ним на проезжей части остались стоять две помятые машины. Приложение не фиксирует пробок у ТЦ.
«Инсталляция "Флаг Французской Республики"», — пишут в комментариях участники группы, указывая на цвета попавших в аварию автомобилей.
Ранее транспортный коллапс на юге Петербурга спровоцировал одинокий «перевёртыш» у Московской площади. То, как он оказался на крыше, зафиксировала камера наблюдения.