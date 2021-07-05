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Выбираем SUP правильно. Инфографика

Как правильно выбрать сап

Хочется пройти маршрут карнавала фестиваля «Фонтанка-SUP» 31 июля на собственной доске? Мы объясняем, как выбрать правильный падлборд, или просто сап (так называется доска для SUP-сёрфинга).

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«Мы рекомендуем доски из материала drop stitch, в котором тысячи волокон соединяют верх и низ доски. Это обеспечивает исключительную прочность и жесткость, аналогично твердой доске, при этом она легкая, портативная и легко складывается для хранения. Также для новичков может подойти универсальная доска, которую можно легко превратить в каяк с помощью сиденья и упора для ног, которые входят в комплект», — советует всем начинающим любителям сапсёрфа Игорь Нестеров, специалист компании Bestway СНГ — официального SUP-партнера фестиваля.

Запомните несколько простых параметров:

  • длина доски не менее 10 футов (короче только для волн)
  • ширина доски не менее 30 дюймов (уже только для гонок на гладкой воде)
  • толщина не менее 10 см (меньше только для детей).

Есть еще один критерий, на который стоит обратить внимание, — водоизмещение. Оно обычно измеряется в литрах. Выбирайте не менее 200 литров.

Цена — это тоже, безусловно, очень важный фактор, но не решающий. Можно очень выгодно купить SUP, который будет тонуть под вашим весом или будет настолько узким, что будет очень сложно удержать равновесие.

Подробнее о правилах участия в фестивале «Фонтанка-SUP», маршруте, конкурсах, партнёрах SUP-феста и последних новостях события читайте в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру» и в социальных сетях события:

  • На странице в ВК;
  • На странице в ФБ;
  • В инстаграме fontankasup.

Партнеры VI Международного фестиваля «Фонтанка-SUP»

Арктический партнер — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway

Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» уже в шестой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году — при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля «В Питере — плыть!». За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Напомним, что участие в фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP» бесплатное, но с обязательной регистрацией на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля. Также предусмотрен вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности есть на сайте фестиваля.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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Комментарии (5)

VadikPSP
На Глухарке одни сапы, дайте каяки!
Я хочу плыть, скользить на воде, а не тошнить на матрасе ;(((
f0ntan
Фестиваль Фонтанка-BORSCH не проводится?
Danik
Футы, дюймы! Мы, вроде, в России.
Тут метрические величины.
Сантиметры, метры.
А чё не перевести?
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