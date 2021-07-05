Выбираем SUP правильно. Инфографика

«Мы рекомендуем доски из материала drop stitch, в котором тысячи волокон соединяют верх и низ доски. Это обеспечивает исключительную прочность и жесткость, аналогично твердой доске, при этом она легкая, портативная и легко складывается для хранения. Также для новичков может подойти универсальная доска, которую можно легко превратить в каяк с помощью сиденья и упора для ног, которые входят в комплект» , — советует всем начинающим любителям сапсёрфа Игорь Нестеров, специалист компании Bestway СНГ — официального SUP-партнера фестиваля.

Запомните несколько простых параметров:



длина доски не менее 10 футов (короче только для волн)

ширина доски не менее 30 дюймов (уже только для гонок на гладкой воде)

толщина не менее 10 см (меньше только для детей).

Есть еще один критерий, на который стоит обратить внимание, — водоизмещение. Оно обычно измеряется в литрах. Выбирайте не менее 200 литров.



Цена — это тоже, безусловно, очень важный фактор, но не решающий. Можно очень выгодно купить SUP, который будет тонуть под вашим весом или будет настолько узким, что будет очень сложно удержать равновесие.

